Susanne Klingenstein

Die Stuttgarter Yogalehrerin Susanne Klingenstein hält am Weltyogatag Übungen im heimischen Alltag für ausreichend. Yogareisen an Traumstrände oder auf Luxusjachten findet sie „nicht erforderlich“. Wobei: den Alltag zu verlassen, tue schon gut.















Seit 2015 existiert der Weltyogatag am 21. Juni. Das hat im Jahr zuvor die Generalversammlung der Vereinten Nationen in einer Resolution erklärt. In den Tagen vor dem 21. Juni werden die elektronischen Postfächer von Zeitungsredaktionen mit PR-Mails für Yoga an spektakulären Orten weltweit geflutet. Wir haben Susanne Klingenstein, die Chefin des Stuttgarter Yogastudios Yoga 13 gefragt, ob die Übungen in der Heimatstadt ebenso funktionieren.