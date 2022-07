Benefizkonzert von Stuttgarter Musicalstars Die bunte Vielfalt triumphiert

Wenn Musicalstar Maximilian Mann zum Benefizkonzert für das Kinderhospiz bittet, wird es so lustig wie ergreifend. Obendrein verabschieden die Fans im Renitenz Mae Ann Jorolan, die von „Aladdin“ zu „Hamilton“ wechselt. Die Stage will 240 Tickets für Menschen in Not verlosen.