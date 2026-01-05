Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Zwei Artisten stürzen aus rund fünf Metern Höhe – beide schwer verletzt

Zwei Artisten stürzen aus rund fünf Metern Höhe – beide schwer verletzt

Bei den Verunglückten handelt es sich nach SWR-Informationen um das Luftakrobaten-Paar „Flight of Passion" aus der Ukraine (Archivbild).

Schwerer Unfall beim Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Bei einer Vorstellung stürzen zwei Artisten aus rund fünf Metern Höhe in die Tiefe. Beide werden schwer verletzt.











Bei einer Vorstellung des Stuttgarter Weltweihnachtscircus’ auf dem Cannstatter Wasen ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage mitteilte, stürzten ein 49-jähriger Artist und eine 19-jährige Artistin nach ersten Informationen aus bislang noch unbekannter Ursache bei einem Stunt aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe.

Der Chef des Stuttgarter Weltweihnachtscircus’, Dalien Cohen, bestätigte den Unfall mittlerweile gegenüber unserer Redaktion. Demnach sei das Artisten-Duo jedoch lediglich aus rund fünf Metern Höhe abgestürzt und nicht wie zunächst von der Polizei berichtet aus rund zehn Metern.

Unfall beim Weltweihnachtcircus sorgt für Show-Unterbrechung

Bei dem Sturz wurden beide Artisten schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Bei den Verunglückten handelt es sich nach SWR-Informationen um das Luftakrobaten-Paar „Flight of Passion“ aus der Ukraine.

Die Vorstellung wurde nach dem Unfall sofort unterbrochen. Gäste wurden gebeten, den Vorstellungsraum vorübergehend zu verlassen. Wie der SWR berichtet, konnte die Show rund 20 Minuten später fortgesetzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.