Stuttgarter Weindorf: Rostbraten für 85 Euro von Luz-Junior

8 Florian Luz und Michael Zumer auf dem Weindorf. Foto: Ring

Die Jägerlaube by Easy Street will auf dem Stuttgarter Weindorf mit hochwertigen Angeboten punkten. Darunter unter anderem: ein 85 Euro teures Fleisch.











Link kopiert

Der Schwabe ist inzwischen ja so manches gewohnt, in der Stuttgarter Gastronomie zum Beispiel Rostbratenpreise von bis zu 40 Euro. Aber 85 Euro für sein liebstes Stück Fleisch – da wird er vielleicht zweimal schlucken müssen. Das jedenfalls wird ihm jetzt auf dem Weindorf geboten, aber dazu muss man wissen, dass es sich um „schwäbisches Wagyu“ handelt, um eine sehr exklusive Sache also. Manche kennen das stark marmorierte Fleisch mit seinem hohen Fettgehalt als eines der teuersten Lebensmittel der Welt, vor allem wenn die Rinder aus der japanischen Provinz Kobe stammen. Inzwischen aber werden sie auch außerhalb Japans gezüchtet, und somit kann man online Waguy-Rostbraten zum Einkaufspreis von 59,90 Euro für 200 Gramm erstehen.

In der Jägerlaube by Easy Street auf dem Stuttgarter Weindorf gibt es zum amtlich zubereiteten Rostbraten für 85 Euro noch einen Salat und eine weitere Beilage dazu. Aber es gibt auch einen Smash Burger, mit wilden Kartoffeln und Kräuter-Knoblauch-Dip am Tisch für 19 Euro, to go sogar für 14 Euro. Das fluffig-röstige Sauerteigbrötchen hat eine schöne Brioche-Note und ist nicht zu dick, sodass sich der saftige Fleischgeschmack zu geschmolzenem Käse und hausgemachter Soße voll entfalten kann.

Für die Ware und zum Teil auch Verarbeitung vor Ort ist Florian Luz zuständig, der mit 20 schon Metzgermeister, mit 21 Fleischsommelier war und nun im Alter von 25 Jahren mit der Luz Selection unterwegs ist, als der er auf 280 Wagyu-Rinder in Horb-Talheim zurückgreifen kann. Sein Name dürfte einigen Stuttgartern bekannt vorkommen, denn Florian Luz stammt aus einer traditionsreichen Metzgerfamilie. Der Aufschrei war groß, als Ende 2022 in Bad Cannstatt die Metzgerei Luz nach 111 Jahren für immer geschlossen wurde. Martin Luz konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen. Zudem waren die Betriebskosten vor allem wegen der Energiepreise so drastisch gestiegen, dass der Senior seinen Kindern eine Weiterführung nicht zumuten wollte.

Neue Wege

Mit der Luz Selection geht Florian Luz andere Wege. Es gibt einen Zerlegebetrieb am Gaskessel, aber kein Ladengeschäft, sondern er ist online präsent. Auf seinem Smartphone zeigt er ein Video einer der fünf Herden Wagyu-Rinder mit je einem Zuchtbullen, die in der Talheimer Gegend auf 200 Hektar so viel Auslauf haben, dass man sie manchmal suchen muss. Das Besondere an den Kühen ist der hohe Fettanteil von bis zu 43 Prozent, der das Fleisch zart macht und förmlich auf der Zunge zergehen lässt. „Das Fett schmilzt bei 22 Grad, bei normalen Rindern bei 42 Grad“, erklärt der Fleischsommelier. Die edelsten Cuts in höchster A5-Qualität seien besonders bei Sternerestaurants begehrt, aber auch Privatkunden würden zum Teil mit dem „Wagyu-Taxi“ beliefert.

Jüngst wurde Florian Luz für exklusive Barbecue-Events in Italien und Kroatien gebucht. Nun steht er in der Jägerlaube von Ingo Hampf und Leone Paul, die außerhalb des Weindorfs die Easy-Street-Wine-&-Champagner-Bar in der Altstadt betreiben und schon öfters mit Luz zusammengearbeitet haben. Michael Zumer, Serviceleiter der Jägerlaube, der dies für Michael Wilhelmer auch schon im New Josch am Killesberg war, spricht beim Wagyu von einem „Special Price nur fürs Weindorf“.

Teuer und ungewöhnlich

Aber er schwärmt neben den Wildangeboten – „wo bekommt man schon ein Hirschcarpaccio?“ – auch von einem weiteren Angebot: den sechs verschiedenen Sorbetsorten, die von der Gelateria Ice Ice Baby im Dorotheenquartier exklusiv für die Jägerlaube gemacht werden. „Eine Kugel ist wie ein kleiner Shot“, sagt Zumer, denn in dem Eis ab 18 Jahren mit Namen wie Espresso Martini oder Aperol Spritz ist Alkohol. Die Kugel kostet 3,50 Euro und ergänzt somit ein hochwertiges Angebot auch bei den Weinen, bei dem in den nächsten zwei Wochen die Schwaben noch so einiges zu schlucken haben.