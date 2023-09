1 Alexander Nübel und Pascal Stenzel schenken in der Weindorf-Laube des VfB aus. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In seiner Laube beim Weindorf sammelt der VfB Geld für seine Stiftung. Mitunter hilft der ein oder andere Fußballer beim Ausschank.















Mehr in der Stadt präsent sein will der VfB. Beim CSD war man dabei, auch auf dem Weindorf zeigt man sich. Sechs Tische, 48 Plätze am Rande des Marktplatzes gegenüber vor dem Kaufhaus Breuninger. Die Laube ist ja die Laube der VfB-Stiftung, in der der Verein alles rund um Inklusion, Bildung, Soziales gebündelt hat. Gastronom Michael Wilhelmer betreibt mit seiner Mannschaft die Laube, was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, landet bei der Stiftung.

Damit reichlich gegessen und getrunken wird, stehen am frühen Abend immer mal wieder Profikicker hinter dem Tresen. Am Mittwoch waren Chris Führich und Angelo Stiller da, am Donnerstag schenkten Alexander Nübel und Pascal Stenzel aus. Am Freitag schafft der Vorstand und schenkt ein, ganz nach dem Motto von Giovanni Trapattoni: Flasche leer. Noch nicht lange her ist es, da war man als Fan echt bedient vom VfB, jetzt wird man bedient. Zum Wohle.