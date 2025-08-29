Stuttgarter Weindorf: Ärger um Rabatt für Mittagstisch – Werden Rentner ausgeschlossen?

1 Das Schild des Anstoßes: Rabatte nur für Pensionäre? Foto: fr

Die Aufregung ist groß. Bietet Dario Orec an seinem Bären tatsächlich nur einen günstigeren Mittagstisch für Pensionäre an. Schauen Rentner in die Röhre?











Link kopiert

Es ist wie immer. Man muss schwätzen mit den Leuten. Dann löst sich manches Missverständnis in Wohlgefallen auf. Doch einen Rentner erboste ein Schild an der Laube Zum Bären auf dem Marktplatz so sehr, dass er voller Rage nach Hause ging und einen Leserbrief an unsere Zeitung formulierte. Doch was ist denn nun auf dem Schild zu lesen?

Da steht: „Pensionärszeit von 11 bis 14 Uhr. Du bist in Pension. Dann erhälst Du zehn Prozent Rabatt auf unsere Mittagskarte.“ Einen Herrn erboste das ziemlich, oder wie das Enkele sagen würde, es triggerte ihn. Und er schrieb: „ Das Lokal bietet ehemaligen Beamten - Pensionären ein besonderes Angebot!“ Nur Menschen in Pension würden angesprochen – „Rentner werden ignoriert! Welch eine Ungleichbehandlung und Klassentrennung für Menschen im Ruhestand.“

Wirt löst Missverständnis auf dem Weindorf Stuttgart auf

Das Weindorf findet unter anderem auf dem Stuttgarter Marktplatz statt. Foto: LICHTGUT

Also Anruf bei Dario Orec, Betreiber der Laube. Der ist sehr erstaunt und sagt: „Natürlich gilt das für alle im Ruhestand!“ Also für den Professor, den Eisenbieger, die Verkäuferin, den Direktor oder den Straßenkehrer. Alles andere wäre auch widersinnig. Hat Orec den Rabatt doch eingeführt nach dem plötzlichen Tod seines Vaters. ﻿

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Weindorf Alles Wissenswerte von A bis Z Das Stuttgarter Weindorf beginnt an diesem Donnerstag. Mit einem Augenzwinkern erläutern wir die Etikette und erklären, worauf es ankommt in den Lauben.

„Meine Eltern haben ihr Leben lang in schlecht bezahlten Jobs geschuftet.“ Und kaum in Ruhestand starb der Papa. Nun steht die Mama mit 67 Jahren mit ihrer kargen Rente und einer kargen Witwenrente da. „Davon kann sie nicht leben.“ Vorher habe er sich nie darüber Gedanken gemacht, sagt Orec, „aber jetzt bekomme ich hautnah mit, wie knapp das Geld für unsere Rentner ist.“

Auch künftig wird Orec beim Weindorf Stuttgart Rabatte anbieten

Eigentlich sei es Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass die Rente für ein menschenwürdiges Leben reiche. Doch wenn man etwas tun könne, müsse man dies tun. „Ich weiß, zehn Prozent sind nicht viel“, sagt er, „aber es wird gut angenommen.“

Immer wieder habe er tatsächlich Rentner da gehabt, die gefragt hätten, ob das Angebot auch für sie gelte. Pensionärszeit habe er geschrieben, weil sich das gefälliger anhöre als Rentnerzeit. Aber er werde das beim nächsten Weindorf klarer formulieren, damit es nicht mehr zu Missverständnissen kommt. Man muss halt schwätzen mit den Leuten.