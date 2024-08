Stuttgarter Weindorf 2024: Der Aufbau der Weinlauben ist in vollem Gange

10 Bis Mittwoch muss alles stehen fürs Stuttgarter Weindorf. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

In wenigen Tagen beginnt das Stuttgarter Weindorf. Zeit also, die Weinlauben zwischen Schiller- und Marktplatz aufzubauen. Und genau dies wird seit dem Wochenende getan. Es geht zügig voran. Standen am Sonntag noch die Gerippe der Stände, sind die Lauben am Montag schon gut zu erkennen. Am Mittwoch geht es dann los, das 48. Stuttgarter Weindorf. Von 11.30 Uhr an haben die Weinlauben geöffnet. Bis zum 8. September können die Besucherinnen und Besucher dann regionale Weine und schwäbische Spezialitäten genießen.

Öffnungszeiten, Wirte, Reservierungen

Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 23 Uhr und Donnerstag bis Samstag 11.30 Uhr bis 0 Uhr. Wer sicher einen Platz haben möchte, sollte vorab einen Tisch reservieren. Dies ist online oder telefonisch möglich.

Insgesamt 31 Wirtinnen und Wirte haben ihre Lauben auf dem Markt- und Schillerplatz und in der Kirchstraße aufgebaut. Viele von ihnen sind nicht zum ersten Mal dabei. Neben Weingütern, Bars und Restaurants finden sich auch einige Jungwinzer aus der Region. Die Gastgeber im Überblick:

BW Bank Kulturlaube (Pro Stuttgart e.V.)

Alte Kanzlei

Gasthaus Bären

Currles Dreimädelhaus

Fritzle

Inge’s Laube

Sitt Wein

Obertürkheimer Weinlaube

Rauschenberger’s Weinlaube

Der Rote Hirsch

Schillers Mitte

Zur Weindorfwirtin

Schmücker’s OX

Sonja Merz

Spelunkerei

Stadt-Laube

Stäffelesrutscher

Ratskeller

Süße Laube

VfB Stuttgart

Vis-à-Vis

Weinbar Romy

Weinfactum

Weingut der Stadt Stuttgart

Wein-Moment

Winzerlaube am Weinbrunnen

Wiener Mandeln Benda (Süßigkeiten)

Wölfle – Mandelbrennerei Stuttgart (Süßigkeiten)

Zur Zaißerei

Zum Schluckspecht

Zum Zullo

Zur Linde

Weinstube Zwiebel

Am Montag werden die Lauben auch innen schon dekoriert. /Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Wenn das Stuttgarter Weindorf am Mittwoch beginnt, wird auf dem Marktplatz auch der historische Marktplatzbrunnen wieder in Betrieb sein. Dieser war über mehrere Jahre saniert worden. Die Fertigstellung des mehr als 300 Jahre alten Brunnens hatte sich verzögert. Nun sind die Arbeiten pünktlich zum Weindorf abgeschlossen.

Wochenmarkt in der Stuttgarter City verlegt

Der Wochenmarkt wird während des Weindorfes an die Obere Königstraße verlegt. Die Beschicker sind dort von Dienstag, 27. August, an zu finden. Der letzte Markttag am Ausweichplatz ist dann am Dienstag, 10. September, da der Abbau des Weindorfs ein paar Tage in Anspruch nimmt. Der erste Markttag an gewohnter Stelle ist dann am Donnerstag, 12. September 2024.