Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Türkisches Streetfood als Verkaufshit – Rechte Hetze prallt an Oktay Cicek ab

Türkisches Streetfood als Verkaufshit – Rechte Hetze prallt an Oktay Cicek ab

1 Zwischen Gözleme und Krautschupfnudeln: Oktay Cicek, seine Schwiegertochter Leyla, Jane Fraas und sein Sohn Samet (von links). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An Oktay Ciceks Weihnachtsmarktstand treffen Schupfnudeln auf türkisches Streetfood. Das geht gut zusammen. Rechte Hetze im Netz versuchen die Ciceks an sich abprallen zu lassen.











Link kopiert

„Der türkische Schwabe“ – an Oktay Ciceks Weihnachtsmarktstand im Advent ist er Programm. Nicht nur lebt der 52-Jährige schon seit seiner Kindheit in Stuttgart, das Ländle und die Türkei treffen sich in der Schlemmergasse vor der Alten Kanzlei auch kulinarisch. Zum einen bieten Oktay Cicek, sein Sohn Samet und seine Schwiegertochter Leyla Krautschupfnudeln an, zum anderen einen anatolischen Streetfood-Klassiker: Gözleme.