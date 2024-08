Stuttgarter Warenhaus soll verkauft werden: Breuninger steht zum Verkauf – 31 potenzielle Käufer

1 Die Warenhauskette Breuninger soll verkauft werden. Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Die Warenhauskette Breuninger steht zum Verkauf. Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, will die hinter der Gruppe stehende Eigentümerfamilie sowohl das Handelsgeschäft als auch die Immobilien verkaufen.











Die Warenhauskette Breuninger mit Häusern unter anderem in Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig steht zum Verkauf. Wie die „Wirtschaftswoche“ am Mittwoch berichtete, will die hinter der Gruppe stehende Eigentümerfamilie sowohl das Handelsgeschäft als auch die Immobilien verkaufen. 31 Unternehmen hätten Interesse angemeldet. Erste Angebote sollen bis Oktober vorliegen.

Dem Bericht zufolge wurde der Verkaufsprozess bereits im Juni gestartet, das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage der „Wirtschaftswoche“ nicht zu dem Verfahren. Abzüglich der bestehenden Schulden könnte Breuninger insgesamt rund zwei Milliarden Euro kosten, wovon die Immobilien mit 1,8 Milliarden Euro den Großteil der Summe ausmachen, wie die Zeitung unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete.

Für den Kauf ist die thailändische Central Group im Gespräch

Die laut einer Aufstellung der Investmentbank MacQuarie 31 Interessenten wollen teilweise nur die Häuser kaufen, andere sind lediglich am Warenhausbetrieb interessiert, wieder andere kommen auch für das Gesamtpaket in Frage.

Zu den Kandidaten für das Handelsgeschäft zählen laut „Wirtschaftswoche“ unter anderem die spanische Warenhauskette El Corte Inglés sowie die französische Kette Galeries Lafayette. Für die Immobilien interessierten sich verschiedene institutionelle Investoren, wie die Frankfurter Fondsgesellschaften Deka, DWS und Union Investment.

Erstes Geschäft eröffnete in Stuttgart 1881

Den Kauf der gesamten Gruppe könnten sich laut dem Bericht die thailändische Central Group und der US-Unternehmer Richard Baker vorstellen. Baker hatte im Frühjahr gemeinsam mit einem Konsortium auch die insolvente Warenhauskette Galeria Kaufhof übernommen.

Breuninger betreibt 13 Warenhäuser, zwölf in Deutschland und eins in Luxemburg, dazu einen Online-Shop in zehn Ländern. Die Kette beschäftigt 6500 Menschen. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz.

Breuninger gibt es seit über 140 Jahren: 1881 eröffnete Eduard Breuninger ein erstes Geschäft in der Stuttgarter Münzstraße, 1908 folgte ein zweites.