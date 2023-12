Stuttgarter Verwaltung verschiebt Entscheidung: Umstrittene Großprojekte in der Warteschleife

1 Die neue Arena am Wasen soll in den 2030er-Jahren in Betrieb gehen. Foto: OSA/ASP

Die neue Halle am Wasen und das Konzerthaus in Bad Cannstatt könnten den Stadtetat mit rund einer halben Milliarde Euro belasten. Beide Vorhaben sind umstritten.











Für zwei teils stark umstrittene neue Großbauvorhaben wird die Stadtverwaltung im Doppelhaushalt 2024/2025 keine Mittel für die Umsetzung vorsehen, auch nicht in der über 2025 hinaus reichenden Finanzplanung. Sowohl für den Ersatzneubau der Schleyerhalle als auch für die erst vor wenigen Wochen öffentlich vorgestellten Pläne für eine Konzerthalle auf dem Areal der Sektkellerei Rilling in Bad Cannstatt seien keine Mittel eingeplant, so Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) auf Anfrage. Beide Projekte sollen in einem geordneten Verfahren diskutiert werden, Wettbewerbe sind laut Fuhrmann dennoch möglich.