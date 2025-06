Stuttgarter Türsteher packt aus: „Auf sie setzen, bis die Polizei kommt“

1 Der Stuttgarter Türsteher Peter Streibel bei der Arbeit Foto: Peter Streibel/privat

Peter Streibel ist seit einem Vierteljahrhundert Türsteher in Stuttgart. Eine Geschichte über Aufstieg, Fall – Auferstehung?











Wer mit Peter Streibel Streit anfing, musste sich auf folgendes Szenario einstellen: Der damals bis zu 160 Kilo schwere Türsteher aus Stuttgart war bekannt dafür, Meinungsverschiedenheiten nicht mit den Fäusten zu regeln. Wenn Gäste nicht anders in den Griff zu kriegen waren, entschied sich der heute 46-Jährige meist dafür, sich „auf sie zu setzen, bis die Polizei kommt oder sie sich so beruhigen.“ Griffe aus dem Ringen, in der Jugend gelernt, gepaart mit seiner Statur, hätten in den allermeisten Situationen ausgereicht, wenn es in 25 Jahren Nachtleben mal physisch werden musste. Darauf, in dieser langen Zeit an diversen Türen in Stuttgart trotz des harten Jobs niemals wegen Körperverletzung verurteilt worden zu sein, ist Peter Streibel bis heute stolz; auf andere Dinge weniger.