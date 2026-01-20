Stuttgarter Traditionslokal: Leiser Abschied vom Vetter – nach mehr als drei Jahrzehnten
Das Vetter hat mit Pablo Fernandez einen neuen Wirt, ein Markenzeichen der alten Betreiber war die von Hand geschriebene Speisekarte. Foto: Michael Weier/Kathrin Haasis

Claudia Kiebele und Georg Bayer haben ihr Restaurant im Heusteigviertel abgegeben. Zwar gibt es längst keinen Vetter mehr, aber der Name überdauert die Betreiber.

Nicht einmal leise haben sie Servus gesagt: Sang- und klanglos beendeten Claudia Kiebele und Georg Bayer am 23. Dezember ihre Ära im Restaurant Das Vetter, bekannter unter Weinstube Vetter. Dabei prägten die beiden mit ihrem Stil und ihrer Küche über mehr als drei Jahrzehnte hinweg die lokale Gastronomie. Wenn Journalisten in die Stadt kamen, wurden sie von der Marketinggesellschaft meistens zu ihnen geschickt. Noch im September lobte ein Vertreter der „Neuen Zürcher Zeitung“, dass das Lokal „beispielhaft für eine in der Tradition verhaftete, aber auch neugierige Küche der Stuttgarter“ stehe. Seit 2012 war es durchgehend mit einem Bib Gourmand für „bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ vom Guide Michelin ausgezeichnet gewesen. Ohne Reservierung war im Vetter praktisch kein Tisch zu bekommen. Aber es gibt einen Grund für den lautlosen Abschied – und der heißt Vetter. Das Restaurant hat nämlich seit 17. Januar wieder geöffnet und der neue Wirt will „alles beim Alten“ belassen.

