1 Ein ganzer und zwei halbe Kreise: Dieses Tattoo steht für die Bereitschaft, Organe zu spenden. Foto: Junge Helden/Dirk Laessig

Mit einer Tattoo-Kampagne will der Verein Junge Helden dem Thema Organspende mehr Aufmerksamkeit geben. Auch ein Stuttgarter Studio beteiligt sich mit einem Aktionstag.















Für den Münchner Verein Junge Helden war es eine einfache Rechnung: In Deutschland ist jeder vierte Mensch tätowiert. Warum also nicht über die Ziele des Vereins auf eine Weise informieren, die im wahrsten Sinn unter die Haut geht – und so für Gesprächsstoff sorgt? Deshalb haben die Jungen Helden, die vor allem junge Menschen über Organspende aufklären möchten, mit dem Berliner Tattoo-Künstler Gara ein schlichtes Symbol entwickelt, mit dem sich Spenderinnen und Spender als solche zu erkennen geben.