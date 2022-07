2 Nadelöhr Leuze-Knoten: Die Zeiten mit zwei Tunnelröhren für alle Autos aus Richtung Esslingen (links) und in Esslingen sind bald vorbei. Eine dritte ist jetzt in Betrieb, die zweite wird allerdings noch saniert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eine neue Tunnelröhre ist freigegeben, eine der beiden alten wird saniert – dann soll sich die Verkehrsführung am Leuze-Knoten erneut ändern.















Link kopiert

Dem Autoverkehr steht am Verkehrsknoten der Bundesstraßen 10 und 14 beim Mineralbad Leuze nun eine neue Tunnelröhre zur Verfügung. Es ist die insgesamt dritte Röhre. Am vergangenen Samstagmorgen ging sie in Betrieb. Seitdem wird der Verkehr auf der B 10 vom Pragsattel in Richtung Esslingen durch die neue Röhre geführt, wo es momentan eine Fahrspur gibt. Die zweite Spur wird für die nächste Verkehrsumstellung vorbereitet, die nach den Sommerferien eingerichtet wird. Die bisher für den B-10-Verkehr in Richtung Esslingen benutzte zweite Leuze-Röhre ist seit dem Wochenende gesperrt und wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert.

Neuordnung des Knotens dauert bis 2025

Danach soll sie die von Esslingen her kommenden und in Richtung Stuttgarter Zentrum fahrenden Autos aufnehmen, die bisher zusammen mit dem Autoverkehr in Richtung Pragsattel durch erste, am nächsten zum Neckar gelegene Tunnelröhre geführt wurden.

Die Eröffnung der dritten Röhre ist Teil der Neuordnung des B10/B14-Knotens. Zum Gesamtprojekt zählt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die das Quartier um den zoologisch-botanischen Garten Wilhelma entlasten und am angrenzenden Neckarufer mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität schaffen sollen. Die bedeutendste Maßnahme war der Bau des 1300 Meter langen Rosenstein-Tunnels, der im März in Betrieb ging. Die Gesamtfertigstellung des Knotens ist in drei Jahren vorgesehen.