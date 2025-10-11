Stuttgarter Stadtpalais: Wie „Gastarbeiter“ fühlen – Geschichten mit Heilkraft

1 Das Stadtpalais – Stadtmuseum für Stuttgart. Dort sind aktuell die Ausstellungen „Stuttgart Hatırası – deutsch-türkische Erinnerungen“ und „Humans of Stuttgart“ zu sehen. Foto: Jan Sellner

Das Stadtpalais zeigt zwei sehenswerte und für Stuttgart wichtige Ausstellungen zum Thema Ankommen und Hiersein von Einwanderern. Ein Kommentar von Jan Sellner.











Auf den ersten Blick sind es nur beliebige Fotos. Aufnahmen von unbekannten Menschen, die an bekannten Orten in Stuttgart stehen. Private Schnappschüsse, Lichtjahre vor dem Selfie-Zeitalter entstanden. Die meisten schwarz-weiß. Unspektakulär. Doch genau das macht die Fotos, die sich von denen aus dem eigenen Familienalbum kaum unterscheiden, so interessant. Erst mal ist kein Unterschied zwischen Menschen, die von hier stammen und solchen, die hier angekommen sind. Die Fotokulisse ist dieselbe: Schlossplatz, Königstraße, Wilhelma. Der Unterschied liegt im Unsichtbaren.