1 Die Gemeinsamkeiten werden wichtiger: Christian Hermes (links) und Søren Schwesig . Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit dem christlichen Gehalt des Osterfestes wissen viele Menschen nichts mehr anzufangen. Auch nicht mehr mit den Kirchen. Die Stuttgarter Stadtdekane Christian Hermes und Søren Schwesig wollen deshalb die Kräfte ihrer beiden Kirchen bündeln.















Ginge es nach den Stuttgarter Stadtdekanen Søren Schwesig (evangelisch) und Christian Hermes (katholisch), wäre Kirche ein Gemeinschaftsprojekt – weit mehr, als es an der Spitze der Fall ist. In ihrer undogmatischen, pragmatischen Art passen sie die Kirchen von unten an die Lebenswirklichkeit an. Im Interview entwickeln sie den Gedanken einer gemeinsamen Kontaktstelle für Taufen – und betreten damit Neuland.