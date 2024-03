Porsche Aktie: Darum verdoppelt Porsche die Dividende

1 Porsche kann über steigende Gewinne berichten. Foto: dpa/Marijan Murat

Gute Nachrichten für die Anteilseigner des Stuttgarter Sportwagenbauers Porsche: Die Porsche AG zahlt ihren Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich höhere Dividende.

Die Ausschüttung an die Anteilseigner des Sportwagenbauers beträgt 2,31 Euro je Vorzugsaktie. Damit empfiehlt der Vorstand der Hauptversammlung, die Gewinnausschüttung mehr als zu verdoppeln. Im vergangenen hatte das Unternehmen eine Dividende von 1,01 Euro gezahlt.

Das Unternehmen steigerte sein operatives Konzernergebnis um 7,6 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro, der Umsatz stieg in der gleichen Größenordnung auf 40,5 Milliarden. Die Rendite blieb somit bei 18 Prozent.

Das Unternehmen war im Zuge der Übernahme jahrelang eine 100-Prozent-Tochter des Volkswagen-Konzerns und ist seit Herbst 2022 wieder an der Börse gelistet. 12,5 Prozent der Anteile gingen in Form stimmrechtsloser Vorzugsaktien an freie Aktionäre, ein weiteres Paket von 12,5 der mit Stimmrecht versehenen Stammaktien sicherte sich die VW-Muttergesellschaft Porsche Automobil Holding SE.

Dividende der Porsche-Aktie

Über diese halten die Familie Porsche und Piëch ihre Volkswagen-Aktien. Mit 75 Prozent plus einer Aktie hält die Volkswagen AG immer noch eine satte Mehrheit an den Stammaktien, die ihr zudem eine Sperrminorität verschafft.

Über die endgültige Höhe der Dividende beschließt die Hauptversammlung, die in aller Regel der Empfehlung des Vorstands folgt. Empfänger der Zahlung sind diejenigen Aktionäre, die die Aktie am Tag der Hauptversammlung halten – unabhängig davon, wie lange sie diese zuvor besessen hatten. Am darauffolgenden Tag wird die Aktie oft mit einem Kursabschlag notiert, weil der Dividendenanspruch für das abgelaufene Jahr von der Aktie abgetrennt wird. Dies ist bei den Kursnotierungen am Kurszusatz „ex Dividende“ erkennbar. Am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung wird die Dividende schließlich ausgezahlt – an denjenigen, der sie am Stichtag, also dem Tag der Hauptversammlung, gehalten hatte. Die Hauptversammlung der Porsche AG findet am 7. Juni statt.