Stuttgarter Sportwagenbauer: Porsche-Chef Blume will Sparpaket zügig abschließen

1 Porsche-Chef Blume beim Gespräch im Entwicklungszentrum in Weissach. Foto: Simon Granville

Oliver Blume, Chef von VW und Porsche, sieht die Autoindustrie in der größten Restrukturierungsphase ihrer Geschichte. Für Porsche ist er trotzdem zuversichtlich.











Der Vorstandschef von VW und Porsche, Oliver Blume, rechnet damit, dass die Verhandlungen mit dem Porsche-Betriebsrat über das neuerliche Restrukturierungspaket im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein werden. Es komme nicht auf eine Woche oder einen Monat an, sagte der scheidende Porsche-Chef gegenüber unserer Zeitung. Wichtig sei, dass das Paket von allen getragen werde.