1 Auf diesem Spielplatz soll der mutmaßliche Täter sein Opfer angesprochen haben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Polizei hat in Marbach einen Mann festgenommen. Er soll auf einem Stuttgarter Spielplatz eine junge Frau entführt, tagelang vergewaltigt und zum Stehlen gezwungen haben. Die Details sind mehr als bizarr.















Es klingt wie ein Albtraum, was einer jungen Frau aus Stuttgart passiert sein soll. Und in einigen Teilen so außergewöhnlich, dass auch nach tagelangen Ermittlungen der Polizei wohl noch so manche Frage unbeantwortet bleibt. Eine Entführung mitten in der Stadt am helllichten Tag, sogar unter Zeugen, danach ein tagelanges Martyrium mit mehrfacher Vergewaltigung und geradezu bizarren Auswüchsen. Und am Ende ein Polizeieinsatz mit einer Festnahme.