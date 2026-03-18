1 Die vier Frauen, die die SPD in Stuttgart aufgestellt hat: Hanna Binder, Laura Streitbürger, Katrin Steinhülb-Joos und Sara Dahme (von links). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die SPD hat bei der Landtagswahl ein miserables Ergebnis erzielt. Die Stuttgarter Kandidatinnen sagen, was aus ihrer Sicht schlecht lief – und wer nun an die Spitze muss.











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Eine Abwärtsspirale, wie sie niemand vorhersehen konnte: Die SPD hat bei der Landtagswahl mit 5,5 Prozent eine üble Schlappe erlitten. Die vier Stuttgarter SPD-Kandidatinnen sprechen in einem Café am Schlossplatz darüber, was sich ändern muss.

Nur 5,5 Prozent hat die SPD bei der Landtagswahl geholt, ein historisch schlechtes Ergebnis. Welche Rolle hat die Entenpasteten-Bestellung von Andreas Stoch gespielt?

Steinhülb-Joos: Ein oder zwei Prozentpunkte. Wer Andi kennt, weiß, dass er total bescheiden ist. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe ihn all die Jahre ausnahmslos sehr bodenständig erlebt.

Dahme: Trotzdem hätte ihm das nicht passieren dürfen. Und ich hätte mir gewünscht, dass meine Partei da humorvoller damit umgeht, wir hätten danach Entenpastete auf der Straße verteilen sollen. Ich finde es insgesamt schade, dass dieser Wahlkampf viel daraus bestand, wer am Valentinstag heiratete (Özdemir), wer von rehbraunen Augen sprach (Hagel) und wer Entenpastete essen wollte (Stoch).

Wo sind die SPD-Wähler hin verschwunden?

Dahme: Es war eine „Wahl gegen . . .“. Viele wollten Manuel Hagel verhindern, andere Cem Özdemir. Das wurde uns an den Wahlkampfständen immer gesagt; dass die Leute uns zwar gerne wählen würden, aber nicht „können“. Der linkere, progressive, jüngere Teil der Menschen im Land hat Grün gewählt statt SPD oder auch Linke. Zugleich haben die Grünen medial einen verdammt guten Wahlkampf gemacht – mit richtig viel Geld.

Sara Dahme hätte sich gewünscht, dass die SPD humorvoller mit dem Entenpasteten-Eklat umgeht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Steinhülb-Joos: Dass wir nicht zum SWR-Triell eingeladen wurden, hat vermittelt, dass nur CDU, Grüne oder AfD zur Verfügung stehen. Und die Zuspitzung auf Hagel und Özdemir hat uns locker nochmals drei Prozentpunkte gekostet.

Streitbürger: Zugleich war das bei Dreien von uns ein nebenberuflicher Wahlkampf. Wir konnten nur nach Feierabend und an Wochenenden Wahlkampf machen – und haben da mit Menschen wie Cem Özdemir konkurriert, der viel Zeit und zuletzt kein Amt hatte. Und die SPD hat manche Themen nicht bespielt, die sie früher bespielt hatte.

Zum Beispiel?

Streitbürger: Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Dort geht die SPD auf Eltern zu, die Ferienprogramme buchen, welche auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel bezahlbar sind.

Binder: Wir hatten in Baden-Württemberg nie die klassische Arbeiterklientel, wie es sie in NRW gibt. Aber ja: Wir haben auch bei diesen Menschen an Glaubwürdigkeit verloren.

Hanna Binder sagt, dass das soziale Profil der SPD durch die Koalitionen im Bund gelitten haben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Steinhülb-Joos: Viele Produktionsmitarbeiter wählen heute AfD. In Gesprächen – etwa vor Schichtwechsel bei Mercedes – habe ich bemerkt, dass wenig darüber bekannt ist, was die SPD bisher alles macht und vorschlägt, um Arbeitsplätze zu sichern, um die Transformation der Industrie zu begleiten.

Konnten Sie nicht gut genug kommunizieren?

Steinhülb-Joos: Anscheinend. Und das hat mich persönlich getroffen. Ich habe in den letzten fünf Jahren wirklich alles getan; habe ansässige Betriebe und Unternehmen besucht, in allen Bildungsfragen und für sämtliche Anliegen ein offenes Ohr gehabt und mich für die Belange über parlamentarische Initiativen, Briefe und Gespräche eingesetzt. Doch das hat mir nicht die nötige Sichtbarkeit gebracht. Nur im Wahllokal Altenburg-Gemeinschaftsschule (Bad Cannstatt), wo ich früher Schulleiterin war, habe ich 15 Prozent bekommen.

Dahme: Die anderen Parteien formulieren konkreter Versprechen, von denen sich Menschen klare Vorteile erhoffen. Die SPD ist da zu korrekt dafür. Auch im Stuttgarter Gemeinderat passiert uns das: Wir haben tolle Ideen, tolle Anträge – und andere schmücken sich dann damit.

Laura Streitbürger hat im Ruhrgebiet erlebt, wie die SPD dort erfolgreich auf Eltern zugeht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Binder: Ich finde es liebenswert, dass die Menschen uns mehr Erst- als Zweitstimmen gegeben haben. Als wollten sie uns vermitteln: ‚Wir finden euch schon gut. Aber wir wollen nicht, dass Hagel Ministerpräsident wird.’ Das sind Menschen, auf die die Grünen nicht dauerhaft zählen können. Um diese Menschen müssen wir uns bemühen.

Streitbürger: Aus meiner Arbeit bei der AWO weiß ich, dass aufsuchende Formate meist gut ankommen. Wir sollten mit unseren Veranstaltungen mehr an Orte gehen, wo die Menschen ohnehin sind und dann mit Kitaträgern oder Ganztagsschulteams etwa zum familienpolitischen Frühstück in ein Familienzentrum einladen: Dann ist auch gleich die Kinderbetreuung gewährleistet, sodass Betroffene in ihrer Wohlfühlzone Politik erleben können.

Hat die SPD sich durch die Koalitionen im Bund selbst geschwächt?

Binder: Wir haben unser Verantwortungsbewusstsein immer wieder über Inhalte gestellt. Dadurch haben unsere Erkennbarkeit und unser soziales Profil gelitten.

Künftig sitzen zehn SPD-Abgeordnete mit 35 AfD-Abgeordneten in der Opposition . . .

Steinhülb-Joos: Unsere Aufgabe als Opposition ist es, die Regierung zu kritisieren. Wenn wir eine öffentliche Anhörung im Ausschuss beantragen wollen, braucht es dazu zwei Fraktionen. Wir werden aber sicherlich nicht mit der AfD kooperieren. Und wir sind künftig zu zehnt für 70 Wahlkreise zuständig. Wie sollen wir da Sichtbarkeit garantieren?

Katrin Steinhülb-Joos sitzt weiterhin für die SPD im Landtag – mit nur noch neun anderen Sozialdemokraten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Braucht die SPD so eine populäre Figur wie Heidi Reichinnek?

Dahme: Nein, aber tolle Frauen unbedingt. Und die SPD darf mutiger werden, Neues probieren – und Politik wieder sexy machen.

Aber müssen nun mehr jüngere Frauen an die Spitze?

Alle gleichzeitig: Ja!

Binder: Der Andi (Stoch) war nicht der Falsche. Aber man hätte die Frauen in der Partei bekannter machen können und signalisieren, dass die SPD nicht nur aus Andi besteht. Er stand sehr stark für das Thema Bildung – aber Bildung war diesmal nicht wahlentscheidend. Ich finde es schade, aber richtig, dass er nun den Weg frei macht für eine neue Spitze.

Drei der vier Frauen haben andere Jobs als Politik

Katrin Steinhülb-Joos

Bis sie zur Politik kam, war die 60-Jährige Lehrerin und Schulleiterin an der Altenburg-Schule im Stuttgarter Stadtteil Hallschlag. Diese Zeit habe sie stark geprägt, sagt sie: 50 Prozent der Familien dort waren Empfängerinnen von Transferleistungen. Sie selbst hat drei Kinder, wovon zwei schwerhörig sind. Seit 2021 sitzt sie für die SPD im Landtag – und hat auch künftig einen der verbliebenen zehn Sitze der SPD.

Sara Dahme

Die 42-Jährige ist Gymnasiallehrerin in Backnang und Kulturvermittlerin. Für Kultur „brenne sie“, sagt sie, von 2020 bis 2023 betrieb sie den Kultur Kiosk im Züblin-Parkhaus in Stuttgart. Sie ist verheiratet und hat zwei Bonuskinder, also: keine leiblichen Kinder, die aber als Patchworkkinder auch mit ihr aufwachsen.

Hanna Binder

Die 50-Jährige ist seit 2007 bei der Gewerkschaft aktiv, inzwischen als stellvertretende Landesbezirksleiterin bei Verdi Baden-Württemberg. Sie hat zwei erwachsene Kinder. Sie fährt auch bei Regen immer Fahrrad; unter der Woche ein Tourenrad, am Wochenende Rennrad. Weitere Strecken legt sie mit der Bahn zurück.

Laura Streitbürger

Die 45-Jährige ist sogenannte Seiteneinsteigerin in der Politik. Seit 2013 arbeitet sie für die Arbeiterwohlfahrt (AWO), derzeit als Koordinatorin der Stabstelle Sozialpolitik landesweit. Gebürtig ist sie aus Dortmund, sie bezeichnet sich als Kind des Bildungsaufstiegs. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Teenageralter.