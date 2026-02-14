1 Die Influencerin Luisa Crash gab Jonas Hellebronth von Sky Deutschland das Ja-Wort im Neuen Schloss. Foto: privat

Glück statt Aberglaube: Luisa Crash, Social-Media-Star, heiratet Sky-Manager Jonas Hellebronth hochschwanger im Neuen Schloss am Freitag, dem 13..











Der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka wollten – wie viele andere Paare auch – am symbolträchtigen Valentinstag heiraten. Doch für einen Stuttgarter Social-Media-Star musste es Freitag, der 13. sein. Für Luisa Crash, 30, ist dieses oft gefürchtete Datum ein echtes Glücksversprechen.

Die Influencerin gab ihrem Partner Jonas Hellebronth, 43, Leiter Social Media & Influencer bei Sky Deutschland, an einem Freitag, dem 13. im prunkvollen Neues Schloss in Stuttgart das Ja-Wort. Und das mit Absicht. „In meiner italienischen Heimat ist die 13 eine Glückszahl“, sagt die Braut. „Dort ist nämlich nicht Freitag, der 13., sondern Freitag, der 17. ein Unglückstag.“

Das nächste Glück wächst bereits heran: Im März erwartet das frisch vermählte Paar sein erstes Kind. Auf den Valentinstag am 14. Februar wollten die beiden jedenfalls mit ihrer Zeremonie nicht warten.

Von Sizilien nach Stuttgart: Der Weg zum Abitur mit Timo Werner

Die Eltern von Luisa Crash waren einst aus Sizilien ins Schwabenland gezogen – vom Vulkan Ätna an den Rotenberg. Sie machte ihr Abitur am Wirtemberg-Gymnasium – in derselben Klasse wie Fußballstar Timo Werner. Ihr Ehemann Hellebronth wuchs als eines von vier Geschwistern in Sillenbuch auf und besuchte die Waldorfschule auf der Uhlandshöhe.

900.000 Follower und internationale Marken

Heute erreicht Crash über YouTube, Instagram und TikTok insgesamt über 900.000 Follower. In ihren Videos spricht sie über Beauty, Reisen und die Unterschiede zwischen Schwaben und Italienern. Zu ihren Kooperationspartnern zählen internationale Marken wie Coca-Cola, Amazon, Netflix, Maybelline, McDonald’s und Michelin. Sogar das italienische Außenministerium arbeitete bereits mit ihr zusammen.

Alles begann mit „Der Pate“

Ihr Mann Jonas Hellebronth hatte als Teenager einen ungewöhnlichen Plan. „Als ich ‚Der Pate‘ gelesen habe, wusste ich: Ich werde einmal eine Sizilianerin heiraten“, erzählt er. Kennengelernt haben sich die beiden in Stuttgart – verliebt bei langen Spaziergängen durch die Weinberge von Uhlbach. Den Golden Retriever Gassi zu führen war damals das Alibi bei ihren Eltern. Denn die durften als traditionell italienische Eltern zunächst nichts von der Beziehung wissen. Ein Jahr lang verheimlichte Crash die Liebe; wenn Hellebronth sie abholte, parkte er eine Straße weiter.

Doch Crash brach mit den strengen sizilianischen Traditionen. Schließlich zog sie heimlich aus dem Elternhaus aus – eine kleine Nacht-und-Nebel-Aktion, wie sie selbst schmunzelnd erzählt. Und die Eltern des Paares lernten sich tatsächlich erst jetzt bei der Hochzeit offiziell kennen.

Das Paar im Neuen Schloss. Foto: privat

Den Segen von ihrem Vater holte sich Hellebronth trotzdem. Das sei ihm wichtig gewesen. „Es hätte eine Szene aus ‚Der Pate‘ sein können“, berichtet der Bräutigam. „Ihr Vater saß am Ende des langen Tisches und schaute mich mit Röntgenblick an. Aber dann öffnete er einen Champagner – und war unglaublich herzlich zu mir.“

Der Antrag folgte romantisch unter Kirschblüten in Tokio. Hellebronth machte ihr dort „ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte“, wie er sagt. Da das Neue Schloss, das man auch für private Zwecke mieten kann, dem Staatsministerium unterstellt ist, luden die beiden auch den „Hausherrn“ ein: Winfried Kretschmann.

Der Ministerpräsident sagte ab, ließ dem Paar aber seine Glückwünsche übermitteln und wünschte „eine wundervolle Trauung und ein schönes gemeinsames Eheleben“.