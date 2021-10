1 Im Blickpunkt: das Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart hadert mit sich selbst statt sein kreatives Potenzial zu entfalten und als Stadt attraktiver zu werden. Ein Kommentar von Jan Sellner, Leiter der Lokalredaktion.















Stuttgart. - Die Landeshauptstadt tut mal wieder das, was sie besonders gut kann: Sie zweifelt an sich selbst. Das drückt sich aktuell in Diskussionen aus wie: „Ist Stuttgart eine hässliche Stadt?“ Oder: „Haben Riesenrad, Volksfest und Dirndl etwas im Herzen einer internationalen Stadt wie Stuttgart zu suchen?“ Da möchte man doch gleich die Gegenfrage stellen: Was bringen solche Diskussionen? Warum dieser künstliche Gegensatz? Gilt nur das eine oder das andere? Kann man nur für oder gegen Stuttgart sein?