4 Der Stuttgarter Schlossplatz war am Freitagmittag fest in der Hand der Freunde der Fünften Jahreszeit. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Das Fest-Komitee Stuttgarter Karneval läutet auf dem Schlossplatz den Auftakt der närrischen Tage ein.















Link kopiert

Die Zahl der Menschen, die diesen Tag, diese Stunde und diese Minute Jahr für Jahr herbeisehnen, ist auch in Stuttgart nicht gerade klein. Wer es irgendwie einrichten konnte und ein Faible für den Karneval hat, der fand sich am Freitagvormittag im Stadtzentrum ein. Schon eine Weile vor dem großen Moment hatte sich der Schlossplatz zu einem Schauplatz der kostümierten Narren samt ihrer Zünfte verwandelt.

Mit großem Tam-Tam wurde dann von Chefin Anita Rösslein der Countdown angestimmt und jede Sekunde lautstark vom Publikum mitgezählt. Als dann endlich 11.11 Uhr an diesem 11.11. war, kannte der Jubel bei den Narren kein Ende. Für die letzten noch unwissenden Passanten der großen Einkaufsstraße lieferte die Präsidentin vom Fest-Komitee Stuttgarter Karneval e.V. übers Mikrofon die Erklärung: „Elfter Elfter, elf Uhr elf – los geht’s. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen! Stuttgart hellau!“ Das Gruppenbild mit Vertretern aller elf Stuttgarter Karnevalsvereinigungen wurde auf der großen Freitreppe am Schlossplatz schon vor dem Startschuss in die närrischen Festwochen geschossen. Mit dabei auch Clemens Maier. Der Ordnungsbürgermeister war als offizieller Vertreter der Stadt zugegen. Zum Glück hatte Maier eine Jacke mit großem Revers angezogen. So war genügend Platz, um sich all die närrischen Orden anheften zu lassen, die der Bürgermeister von den Karnevalisten überreicht bekam.

Polonaise schlängelt über Schlossplatz

Ans Publikum gewandt, sagte Clemens Maier: „In den nicht leichten Zeiten, die wir gerade durchleben, gibt es eigentlich keinen Grund zur Fröhlichkeit. Umso wichtiger ist es, sich durch diese schlechte Stimmung nicht ständig runterziehen zu lassen. Deshalb ist es gut, auch mal zu feiern.“ Gesagt, getan: Von Graziano dem Ersten, der zusammen mit Celin der Ersten das aktuelle Baronenpaar der Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Zigeunerinsel bildet, wurde Maier gleich in die Polonaise aufgenommen, die sich über den Schlossplatz schlängelte. Mit dabei auch Gäste von befreundeten Karnevalsgruppen aus Leonberg, Gerlingen, Kornwestheim und Fellbach.

Und zu gängigen Fünfte-Jahreszeit-Hits, wechselweise vom „Party-Graf“ alias Hagen Seeger, Graziano Luigi, Celin Stern und vom eigens vom Bodensee angereisten Entertainer Chris Metzger schwungvoll vorgetragen, wurde munter geschunkelt und eifrig mitgesungen. „Das war heute ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Wochen bei den verschiedenen Veranstaltungen geboten wird“, freute sich Anita Rösslein auf all den „Schabernack und Frohsinn“, auf den viele nach den ganzen Pandemieentbehrungen offenbar richtig heiß sind.

Bis Aschermittwoch, der im nächsten Jahr auf den 22. Februar fällt, können sie ihrer närrischen Vorliebe freien Lauf lassen.