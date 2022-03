1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof war es zu einer Weichenstörung gekommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Michael Weber/Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Am Donnerstagmorgen haben Fahrgäste der S-Bahnen in Stuttgart jede Menge Geduld gebraucht. Gleich zwei Mal trat ein Defekt an einer Weiche am Hauptbahnhof auf.















Link kopiert

Fahrgäste der StuttgarterS-Bahnen haben am Donnerstagmorgen Zeit und Geduld für ihre Wege gebraucht. Gleich zwei Mal sei ein Defekt an einer Weiche am Hauptbahnhof aufgetreten, teilte ein Bahnsprecher mit.

Die S-Bahnen fuhren nicht mehr in die Stadt hinein, einige Züge wendeten bereits vor Stuttgart. Die Linie S1 fuhr noch in eine Richtung durch den S-Bahntunnel.

Am Morgen dauerte die Störung zwei Stunden an, am Vormittag trat sie wieder auf. Techniker behoben den Fehler nach etwa einer Stunde. Es kam zu vielen Verspätungen und Ausfällen. Warum es zu dem Defekt kam, blieb noch unklar.