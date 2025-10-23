Stuttgarter Restaurants: Noch mehr Google-Bewertungen verschwinden – so reagieren Gastronomen

Noch mehr Google-Bewertungen verschwinden – so reagieren Gastronomen

1 Ein-Sterne-Bewertungen verschwinden auf Google Maps häufiger als Fünf-Sterne-Bewertungen. Foto: KI/Midjourney/Montage:Ruckaberle

Bei weiteren Stuttgarter Lokalen berichten Google-Nutzer über gelöschte negative Bewertungen – manche Gastros trifft es gleich mehrfach. Was sagen die Betreiber?











Negative Google-Bewertungen auf den Profilen von Stuttgarter Lokalen und Clubs, die in großer Zahl verschwinden: Nach einer Recherche unserer Zeitung, die solche Fälle offengelegt hat, haben sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Nutzer mit Erfahrungen mit gelöschten Bewertungen gemeldet. Zudem legen neue Daten nahe, dass auch zwischen Juli und Oktober eine vierstellige Zahl an neuen Fällen hinzugekommen ist. Warum wurden die Rezensionen gelöscht - und waren die betroffenen Unternehmen daran selbst beteiligt?