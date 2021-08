Wiegen die Kitas und Schulen im Land sich in falscher Sicherheit?

1 Erst waren die Kommunen skeptisch. Jetzt werden für Schulen und Kitas im Südwesten aber doch Luftfilter in großen Mengen beschafft. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Das Interesse an der Landesförderung für Luftfilter ist hoch. Viele Träger wollen auch gut belüftbare Räume damit ausstatten. Warum ein Stuttgarter Experte das mit Besorgnis sieht.

Stuttgart - Mehr als die Hälfte der Schul- und Kitaträger in Baden-Württemberg will für das nächste Schuljahr Luftfilter beschaffen, um den coronabedingten Lüftungsauflagen in Klassenzimmern und Kindertagesstätten besser nachkommen zu können.