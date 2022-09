1 Einbrecher schlugen in Cannstatt und Zuffenhausen zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht zum Donnerstag haben es Einbrecher in Bad Cannstatt und Zuffenhausen auf einen Friseursalon, einen Kindergarten und ein Vereinsheim abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.















Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag in Bad Cannstatt und Zuffenhausen ihr Unwesen getrieben. Ziele der Täter waren ein Friseurgeschäft in Cannstatt sowie ein Kindergarten und ein Vereinsheim in Zuffenhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, in den Friseursalon in der Mahatma-Gandhi-Straße, indem sie die Hintertür des Gebäudes aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

In der Haldenrainstraße hebelten Einbrecher zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, die Außentür eines Kindergartens auf. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Vogteiweg ging kurz nach 2 Uhr die Alarmanlage eines Vereinsheims an, nachdem unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt hatten. Wohl aufgeschreckt durch den Alarm flüchteten die Einbrecher ohne Beute.

Zeugen des Einbruchs in das Friseurgeschäft werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 an die Polizei zu wenden, in den anderen beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3700 zu melden.