4 Der Motorradfahrer soll absichtlich abgedrängt worden sein. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Auf der B10 bei Stuttgart-Wangen kommt es zu Streitigkeiten zwischen einem 22-jährigen Motorrad- und einem 30-jährigen Transporter-Fahrer. Dabei soll der 30-Jährige den Biker absichtlich abgedrängt haben – mit fatalen Folgen. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein 30 Jahre alter Mercedes Vito-Fahrer steht im Verdacht, wegen Streitigkeiten im Straßenverkehr einen 22-jährigen Motorradfahrer auf der B10 in Stuttgart-Wangen am Freitagabend absichtlich abgedrängt zu haben. Bei dem daraus resultierenden Unfall wurde der Biker schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren die beiden Verkehrsteilnehmer gegen 18.30 Uhr auf der B10 unterwegs, als es zwischen ihnen zu Streitigkeiten wegen Fahrmanövern kam. Auf Höhe der Inselbrücke soll der Vito-Fahrer den Biker absichtlich nach rechts abgedrängt haben, sodass das Motorrad zwischen dem Vito und einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sprinter eingeklemmt und gestreift wurde. Dabei stürzte der 22-Jährige und schlitterte nach rechts auf die Böschung, der Vito kam ebenfalls von der Fahrbahn ab.

Alarmierte Polizeibeamte beschlagnahmten den Führerschein des 30-Jährigen, der offenbar nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, es besteht keine Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch zu den vorangegangenen Fahrmanövern, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.