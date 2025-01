Stuttgarter Polizei sucht Täter: 16-Jährige mit Raketen beschossen und schwer verletzt

1 Im Fasanenhof ist eine Jugendliche durch Raketen schwer verletzt worden. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Eine 16 Jahre alte Jugendliche hat im Fasanenhof kurz nach dem Jahreswechsel schwere Kopfverletzungen erlitten. Ihre Gruppe ist offenbar mit Raketen beschossen worden. Die Polizei sucht die Täter.











Link kopiert

War es ein Unfall oder Absicht? Nach allem, was die Stuttgarter Polizei bisher weiß, gehen die Ermittler davon aus, dass eine Menschengruppe im Fasanenhof am frühen Neujahrsmorgen gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen worden ist. Jedenfalls sind wohl mehrere Raketen in Richtung der Gruppe geflogen. Eine hat dabei eine 16-Jährige am Kopf getroffen.

Die Jugendliche stand zum Jahreswechsel gemeinsam mit ihrer Familie und 20 bis 30 weiteren Personen auf einer Wiese vor dem Jugendhaus in der Fasanenhofstraße. Kurz nach Mitternacht sollen drei Unbekannte mehrere Silvesterraketen in Richtung der Gruppe geschossen haben. Eine davon traf die 16-Jährige am Kopf und verletzte sie schwer. Rettungskräfte brachten die junge Frau in ein Krankenhaus.

Unsere Empfehlung für Sie Silvester in Stuttgart So bunt leuchtete der Himmel zum Jahreswechsel über Stuttgart Viele Menschen in Stuttgart haben das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt. Hier kommen die schönsten Bilder aus der Silvesternacht.

Die Familie hat am Neujahrs-Nachmittag Anzeige bei der Polizei erstattet. Über die Täter ist bisher nichts bekannt. „Sie sind nach der Tat geflüchtet“, sagt ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchen Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 34 00 beim Revier Balinger Straße zu melden.