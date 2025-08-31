„Mutter Teresa von Stuttgart“ geht: Kirche kündigt Raum für Obdachlose – „Ich muss mein Lebenswerk aufgeben“
Schwester Margret wird die Franziskusstube verlassen. Die katholische Kirche hat die Räume gekündigt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Nach 30 Jahren schließt eine wichtige Anlaufstelle für Obdachlose an der Paulinenbrücke. Das Stadtdekanat hat Ordensschwester Margret die Räume gekündigt.

Der Aushang in der Eingangstür ist unmissverständlich: „Franziskusstube wegen Sanierung ab 1. September geschlossen!“ Ein Datum für die Wiedereröffnung nennt der Zettel nicht. Schwester Margret Ebe hat das Schild selbst geschrieben. 1997 ist die Ordensschwester aus der Kongregation der Franziskanerinnen vom Kloster Sießen hier im Erdgeschoss in der Paulinenstraße 18 mit der Franziskusstube eingezogen.

