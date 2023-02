1 In der einstigen Tequila Bar laufen die Umbauarbeiten, Recep Gürek will hier im März eine neue Bar eröffnen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das Szeneviertel um den Hans-im-Glück-Brunnen bekommt wohl schon im März eine neue Bar. Bis vor Kurzem wurde in der Tequila Bar in der Steinstraße getrunken, gefeiert und getanzt, dann schloss die Bar. Nun finden dort Umbaumaßnahmen statt, ein neuer Mieter und Betreiber steht nun fest: Recep Gürek übernimmt das Geschäft. Er ist in Stuttgarts Nachleben kein Unbekannter. Von 1996 bis 2022 betrieb er die Tabledance Bar Tahiti im Hirschbuckel Gebäude. Bis vor einem Jahr betrieb er an der Ecke außerdem die Donkey Monkey Shots Bar, gleich neben dem bekannten Imbiss Fritty Bar.

Er und die anderen Mieter mussten raus, das Gebäude soll abgerissen werden. Doch was plant Gürek, den in Stuttgart viele eher unter dem Namen Rebby kennen? „Ich eröffne dort wieder eine Bar“, sagt er. Der künftige Name steht bereits. „Fünfzehn, wie die Hausnummer“, sagt Rebby. Ganz so wild wie in den Hochzeiten der Tequila Bar soll es hier künftig nicht zugehen, vor allem unter der Woche will Gürek ein ruhigeres Programm. Und auch wenn der 55-jährige Stuttgarter für seine Tabledance Bar bekannt war, sei eine Stange in der neuen Location nicht vorgesehen.

Bereits Mitte März soll die neue Bar eröffnet werden. Rebby hofft, dass er am 15. März bereits die Türen zu der neuen Location öffnen kann.