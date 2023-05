4 Tina Turner füllte 1987 viermal in Folge die Schleyerhalle in Stuttgart. Foto: /Uli Kraufmann

Im Stuttgarter Apollo-Theater ist die Trauer groß. Der Tod von Tina Turner trifft das Ensemble hart, das mit Herz und Power das Leben der Rock-Ikone in einem Musical darstellt. Erinnerungen an ihre Konzerte werden wach.















Netzstrümpfe mit High Heels, glitzernde Miniröcke oder hautenge Lederhosen – ihre Fans lagen Tina Turner in Stuttgart zu Füßen, als die Queen of Rock mit Hits wie „Private Dancer“ oder „Proud Mary“ zündete und ihr Publikum mit viel Power in einen Massenchor verwandelte. Viermal hintereinander hat die US-Amerikanerin im Mai 1987 die Schleyerhalle in Stuttgart gefüllt und damit für Jahrzehnte den Saalrekord gehalten (bis Helene Fischer an diesem Ort fünfmal für ausverkauft sorgte).