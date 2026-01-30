Schock am Freitagabend: Felix W. stellt Antrag auf Insolvenz

1 Felix W. wollte ein Ladengeschäft an der Königstraße eröffnen. Foto: Lichtgut/Piechowski

Der Herrenausstatter Felix W. wollte auf die Königstraße – nun steht die Firma vor dem Aus. Ein Insolvenzverwalter ist bestellt. Die Beschäftigten erfahren am Freitagabend davon.











Die Nachricht von der Insolvenz des Herrenausstatters Felix W. trifft die Angestellten in der Stuttgarter Filiale an der Heilbronner Straße am Freitagabend aus heiterem Himmel. „Ich erfahre das jetzt von Ihnen“, sagt ein sichtlich angespannter und verärgerter Mitarbeiter am Telefon. Mehr möchte er nicht sagen. In der Filiale am Münchener Odeonsplatz ein ähnliches Bild: Der Mitarbeiter verweist an die Zentrale in Stuttgart und wünscht einen schönen Abend.