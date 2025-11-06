1 MMA-Kämpfer Christian Jungwirth beim Training in Stuttgart: In zwei Stunden verbraucht er 1162 Kalorien. Foto: LICHTGUT

Nach langer Verletzungspause steigt der Stuttgarter MMA-Kämpfer Christian Jungwirth wieder in den Käfig. Im Interview verrät er, wie herausfordernd der Sport für das Familienleben ist.











Christian Jungwirth will es wieder wissen: Am 22. November steigt der Stuttgarter MMA-Kämpfer im SAP Garden bei „Oktagon 80“ in München wieder in den Käfig. Wir haben ihn beim Training in Kongs Gym in Vaihingen begleitet. Der 38-Jährige spricht über seinen Absturz und Aufstieg, den knallharten Kampfsport Mixed Martial Arts und er zeigt auch seine persönlich-private Seite. Außerdem äußert sich der Athlet zu seiner Beziehung zum VfB – und zu seinem Rivalen Christian Eckerlin aus Frankfurt.