Stuttgarter mit Depression: Kostas wollte sterben – jetzt kämpft er sich ins Leben

1 Kostas hat die dunklen Stunden in seinem Bett zu einem Buch gemacht. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Geschieden, pleite, Freunde weg: Enttäuschungen lassen Kostas Hatzimeletiu aus Stuttgart in die Depression rutschen. Jetzt sagt er: „Ich werde es schaffen“. Wie hat er sich zurückgekämpft?











Sie kennen vielleicht die Endgegner von Super Mario früher. Man hat diese Monster, Bowser und Co, in dem Computerspiel immer wieder versucht plattzumachen, aber sie waren immer stärker, man probiert es wieder und wieder und scheitert Mal um Mal. So ähnlich sei es, gegen die Depression zu kämpfen, sagt Kostas Hatzimeletiu. Einfach gar keine Chance. Viel zu schwach. Das Monster drückt einen einfach nieder. Obwohl die Aufgaben, im Vergleich zum Super-Mario-Endboss, oft nicht so schwer klingen. Etwa: aus dem Bett aufstehen.