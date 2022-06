Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg Wie fit sind unsere Kinder?

Laut dem Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung hat die Fitness der Drei- bis Zehnjährigen in der Pandemie nachgelassen. Allerdings könnten die Kinder die Defizite aufholen, so der Sportwissenschaftler Klaus Bös. Er appelliert zudem an die Vereine.