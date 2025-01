Stuttgarter Leonhardsviertel: Stadt tastet illegale Bordelle und Wettbüros nicht an

Festnahmen in Stuttgart Falsche Fünfziger in Bars und im Dreifarbenhaus aufgetaucht

Derzeit taucht in Stuttgart vermehrt Falschgeld auf. Gleich drei Festnahmen hat es in den vergangenen Tagen gegeben. Doch was tun, wenn man an einen falschen Schein gerät? Bei Fehlern kann man sich schnell strafbar machen.