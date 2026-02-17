Stuttgarter Kult-Kneipe schließt: Nach bald 30 Jahren ist Schluss – Betreiber des Schlesinger hören auf

Nach bald 30 Jahren ist Schluss – Betreiber des Schlesinger hören auf

1 Martin „Nolde“ Arnold (li.) und Heribert „Heri“ Meiers (re.) im Schlesinger: Das Lokal in der Schlossstraße feiert im März sein 30-jähriges Jubiläum. Foto: Scheffel/StZN

Nach 30 Jahren geben die Betreiber des Schlesinger ihre Kult-Kneipe ab. Stuttgart verliert damit eines seiner „Wohnzimmer“. Wie geht es mit dem Lokal in Stuttgart-Mitte weiter?











Link kopiert

Schon länger brodelt es in der Gerüchteküche, nun bestätigen es die Betreiber des Schlesinger in Stuttgart-Mitte offiziell: Ab dem Sommer ist für sie nach bald 30 Jahren Gastronomie Schluss. Das Team um Heribert „Heri“ Meiers und Martin „Nolde“ Arnold gibt den Staffelstab weiter und die Kult-Kneipe im Sommer an neue Betreiber ab.