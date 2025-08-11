Stuttgarter Klinikum-Prozess: Ex-Führungsriege auf der Anklagebank

1 Im Klinikum Stuttgart wurden vor zehn Jahren Hunderte libyscher Patienten gegen Vorkasse behandelt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Ex-Führungsriege des städtischen Krankenhaus und ein Ex-Bürgermeister müssen sich 2026 wegen Betrugs- und Untreueverdacht sowie Bestechung vor dem Landgericht verantworten.











Die Aufarbeitung des Stuttgarter Klinikum-Skandals erfährt Anfang kommenden Jahres einen weiteren Höhepunkt: Vom 25. Februar bis zum 21. Oktober will die 20. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts an 32 Verhandlungstagen über die Vorwürfe gegen die in den Jahren 2013 bis 2016 tätigen Spitzenkräfte des städtischen Klinikums und den damals zuständigen Krankenhausbürgermeister ein Urteil fällen.