Stuttgarter Kickers: TSG Hoffenheim II lässt wieder Punkte liegen – nächste Chance für die Blauen

1 Hasan Pepic (re., gegen Flamur Berisha) und die Bahlinger leisteten den Blauen Schützenhilfe. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die TSG 1899 Hoffenheim kommt beim Bahlinger SC über ein 3:3 nicht hinaus. Damit bleiben die Stuttgarter Kickers Tabellenführer und können am Sonntag beim FC-Astoria Walldorf mit einem Sieg auf vier Punkte wegziehen.











Vor zwei Wochen hatte sich genau die gleiche Konstellation ergeben: Die Stuttgarter Kickers spielten erst am Sonntag in der Fußball-Regionalliga beim FSV Frankfurt (1:3-Niederlage), der schärfste Konkurrent im Kampf um den Aufstieg, die TSG 1899 Hoffenheim II, musste schon am Samstag ran – und verlor bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 0:1.

Diesmal legte die Bundesligareserve am Samstag beim Bahlinger SC vor – und kam in einem turbulenten Spiel vor 780 Zuschauern nur zu einem 3:3. Damit hat die TSG in den vergangenen vier Spielen von zwölf möglichen Punkten nur zwei geholt.

Im Kaiserstuhl-Stadion ging der BSC durch Yannick Häringer überraschend mit 1:0 in Führung (45.). Die über weite Strecken drückend überlegenen Hoffenheimer drehten die Partie durch Tore von Julius Schmahl (52.) und Tom Bischoff (55.). Bahlingen gelang aus dem Nichts der Ausgleich durch Hassan Mourad (73./Foulelfmeter). Der Ex-Kickers-Profi Shqipon Bektashi brachte den BSC sogar mit 3:2 (77.) in Führung. Hoffenheim kam durch Nick Breitenbücher (81.) noch zum 3:3. Dabei bliebe es. Das Ergebnis fühlte sich für die TSG II wie eine Niederlage an.

Die Kickers haben nun den Vorteil – unabhängig von ihrem Ergebnis in Walldorf – auf jeden Fall als Tabellenführer in die letzen zwei Spieltage zu gehen. Bei einem Sieg würde der Vorsprung vier Punkte betragen. Die Blauen könnten in diesem optimalen Fall mit einem weiteren Dreier am 11. Mai (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den SGV Freiberg den Drittliga-Aufstieg am vorletzten Spieltag perfekt machen.

Restprogramm

Stuttgarter Kickers

(31 Spiele, 60 Punkte, plus 29 Tore): FC-Astoria Walldorf (Auswärtsspiel, 5. Mai, 14 Uhr), SGV Freiberg (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

TSG 1899 Hoffenheim II

(32 Spiele, 59 Punkte, plus 38 Tore): FSV Frankfurt (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), VfB Stuttgart II (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

VfB Stuttgart II

(31 Spiele, 58 Punkte, plus 38 Tore): (56 Punkte, plus 23 Tore): VfR Aalen (Heimspiel, 5. Mai, 14 Uhr/Gazi-Stadion auf der Waldau), Eintracht Frankfurt II (Auswärtsspiel, 11. Mai, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II (Heimspiel, 18. Mai, 14 Uhr/Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen). (jüf)