1 Kevin Dicklhuber erzielte gegen Rielasingen-Arlen drei Tore. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Oberliga gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen einen deutlichen 4:1-Sieg eingefahren. In der Tabelle bleiben sie weiter hinter Freiberg.















Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Oberliga einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen eingefahren. Kevin Dicklhuber war dabei der überragende Mann. Die Kickers starteten offensiv und gingen dank eines Elfmetertors durch Dicklhuber in der 28. Minute in Führung. Anschließend erspielten sich die Degerlocher weitere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Dicklhuber trifft sehenswert

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Blauen überlegen – mussten jedoch in der 68. Minute völlig überraschend den 1:1-Ausgleich durch Pascal Rasmus hinnehmen. Doch die Kickers ließen sich nicht beirren und gingen durch einen sehenswerten Treffer von Dicklhuber in der 71. Minute erneut in Führung.

Kickers weiter auf dem zweiten Platz

Drei Minuten später erzielte David Braig die Entscheidung. Kurz vor Schluss krönte Kevin Dicklhuber seine starke Leistung mit einem weiteren Treffer vom Elfmeterpunkt. Da Tabellenführer SGV Freiberg am Abend mit 2:1 gegen Villingen gewann, bleiben die Kickers weiter auf dem Verfolgerrang – der Rückstand beträgt zwei Punkte. Hier gibt es den Liveticker von Fupa.net zum Nachlesen.

Weiter geht es für die Kickers am kommenden Samstag. Dann gastiert das Team von Trainer Mustafa Ünal ab 17 Uhr beim 1. Göppinger SV.