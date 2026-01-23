Stuttgarter Kickers: Vor Testspiel gegen Pforzheim – kein Kommentar zu Oskar Hencke
1
Oskar Hencke soll im Testspiel gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim zum Einsatz kommen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers erwarten den 1. CfR Pforzheim zum zweiten Testspiel. Unterdessen sorgt die Personalie Oskar Hencke, der beim VfB im Gespräch ist, für Diskussionsstoff.

Mögliche Transfers sorgen immer für Gesprächsstoff. Wenn es dann noch um einen innerörtlichen Wechsel von Blau zu Rot geht, ganz besonders. Wie unsere Redaktion erfahren hat, trägt sich der VfB Stuttgart zumindest mit dem Gedanken, Offensivmann Oskar Hencke bereits in der Winterpause vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers zu verpflichten, um ihn in seiner U-21-Drittligamannschaft weiterzuentwickeln.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.