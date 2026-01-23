Stuttgarter Kickers: Vor Testspiel gegen Pforzheim – kein Kommentar zu Oskar Hencke

Vor Testspiel gegen Pforzheim – kein Kommentar zu Oskar Hencke

1 Oskar Hencke soll im Testspiel gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim zum Einsatz kommen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers erwarten den 1. CfR Pforzheim zum zweiten Testspiel. Unterdessen sorgt die Personalie Oskar Hencke, der beim VfB im Gespräch ist, für Diskussionsstoff.











Mögliche Transfers sorgen immer für Gesprächsstoff. Wenn es dann noch um einen innerörtlichen Wechsel von Blau zu Rot geht, ganz besonders. Wie unsere Redaktion erfahren hat, trägt sich der VfB Stuttgart zumindest mit dem Gedanken, Offensivmann Oskar Hencke bereits in der Winterpause vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers zu verpflichten, um ihn in seiner U-21-Drittligamannschaft weiterzuentwickeln.