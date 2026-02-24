Stuttgarter Kickers: Von den Straßen Äthiopiens über Liverpool zu den Blauen

Von den Straßen Äthiopiens über Liverpool zu den Blauen

1 Melkamu Frauendorf im Kickers-Dress und als Spieler des FC Liverpool unter Jürgen Klopp. Foto: IMAGO/PanoramiC

Melkamu Frauendorf kam in Äthiopien zur Welt und mit vier Jahren zu Adoptiveltern nach Deutschland. Der Kickers-Spieler spricht über seine Karriere und die Zeit in Liverpool.











Der bisherige Höhepunkt seiner Karriere? Melkamu Frauendorf muss nicht lange überlegen: Der 9. Januar 2022. Im Alter von nur 17 Jahren feierte der aktuelle Regionalligaspieler der Stuttgarter Kickers in der FA-Cup-Partie des FC Liverpool gegen den Drittligisten Shrewsbury Town (4:1) vor über 52 000 sein Profidebüt für die Reds. Zehn Minuten vor Schluss nahm ihn Trainer Jürgen Klopp vor der Einwechslung zur Seite mit dem knappen Rat: „Hab einfach nur Spaß und mach dein Ding!“