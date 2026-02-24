Stuttgarter Kickers: Von den Straßen Äthiopiens über Liverpool zu den Blauen
1
Melkamu Frauendorf im Kickers-Dress und als Spieler des FC Liverpool unter Jürgen Klopp. Foto: IMAGO/PanoramiC

Melkamu Frauendorf kam in Äthiopien zur Welt und mit vier Jahren zu Adoptiveltern nach Deutschland. Der Kickers-Spieler spricht über seine Karriere und die Zeit in Liverpool.

Der bisherige Höhepunkt seiner Karriere? Melkamu Frauendorf muss nicht lange überlegen: Der 9. Januar 2022. Im Alter von nur 17 Jahren feierte der aktuelle Regionalligaspieler der Stuttgarter Kickers in der FA-Cup-Partie des FC Liverpool gegen den Drittligisten Shrewsbury Town (4:1) vor über 52 000 sein Profidebüt für die Reds. Zehn Minuten vor Schluss nahm ihn Trainer Jürgen Klopp vor der Einwechslung zur Seite mit dem knappen Rat: „Hab einfach nur Spaß und mach dein Ding!“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.