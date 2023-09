1 Eintracht-Torjäger Noel Futken (re.) überwindet Kickers-Keeper Felix Dornebusch zum entscheidenden 1:0. Foto: imago/Hartenfelser

Die Stuttgarter Kickers halten auch bei der zuletzt so stark auftrumpfenden Frankfurter Eintracht II gut mit, verlieren das Regionalliga-Spitzenspiel aber mit 0:1 und bleiben damit im dritten Spiel hintereinander sieglos.











Enttäuschung bei den Stuttgarter Kickers: Die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal unterlag in einem über weite Strecken ausgeglichenen und hart umkämpften Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga bei Eintracht Frankfurt II mit 0:1 (0:0). Damit blieben die Blauen nach den beiden Unentschieden zu Hause gegen die TSG Balingen (2:2) und den VfR Aalen (0:0) auch im dritten Spiel hintereinander ohne Sieg. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Ünal.

Braig verletzt raus

Er hatte in diesem Duell der so gut gestarteten Aufsteiger die Anfangsformation gegenüber dem Heimspiel gegen Aalen auf einer Position verändert: David Braig begann für Loris Maier. Doch schon nach zehn Minuten war die alte Konstellation wieder hergestellt. Maier kam für den am Oberschenkel verletzten Braig. Niklas Antlitz rückte im 4-2-3-1-System von der linken Seite ins Sturmzentrum.

Die ausgeglichene erste Halbzeit war von zwei sehr diszipliniert und strukturiert auftretenden Mannschaften geprägt. Die beste Chance für die Blauen hatte der offensive Mittelfeldspieler Christian Mauersberger, der den Ball nach einer Flanke von David Kammerbauer knapp am Tor vorbeischoss.

1894 Zuschauer in Dreieich

Nach der Pause hatten die Kickers vor den 1894 Zuschauern im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich – darunter gut 400 Fans der Blauen – lange Zeit keine Offensivaktionen, ließen aber auch so gut wie keine Chancen der zuletzt so stark auftrumpfenden Eintracht zu. Bis zur 74. Minute: Da verteidigten die Kickers nicht gut, Noel Futken setzte sich im Strafraum durch und erzielte mit seinem zehnten Saisontor das 1:0 für das Team von Trainer Kristjan Glibo.

Sieben Minuten später vergab der eingewechselte Halim Eroglu freistehend aus zehn Metern die Riesenchance zum Ausgleich. Auch Niklas Kolbe kam in der Nachspielzeit noch einmal zu einer Möglichkeit, doch auch sein Kopfball ging am Tor vorbei. Es blieb beim 1:0 für die Hessen, was für die Blauen die zweite Saisonniederlage im achten Spiel bedeutete.

Weiter geht es am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die nächste zweite Mannschaft eines Bundesligisten: Dann gastiert die TSG 1899 Hoffenheim II unterm Fernsehturm.

Kickers-Aufstellung

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Blank (85. Guarino), Kiefer (85. Ramusovic) – Dicklhuber, Mauersberger (69. Eroglu), Antlitz (69. Kalajdzic) – Braig (10. Loris Maier).

Bank: Otto, Leon Maier, Kohler, Campagna.

Spielplan

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz 7:0, 3. Spieltag: KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen 2:2, 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen 0:0, 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr). 12. Spieltag: Kickers – FSV Frankfurt (Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr), VfB Stuttgart II – Kickers (21. Oktober, 14 Uhr).

WFV-Pokal

1. Runde: Freilos. 2. Runde: 1. Göppinger SV – Kickers 3:4 i.E. 3. Runde: TSV Weilimdorf – Kickers 0:7. Achtelfinale: TSG Backnang – Kickers (1. November, 14 Uhr). (jüf)