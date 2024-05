Kickers und VfB II: Aufstiegs-Entscheidung am letzten Spieltag im Stuttgarter Fernduell

8 Freibergs Mike Feigenspan (li.) versucht Kickers-Verteidiger David Kammerbauer zu stoppen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Herzschlagfinale in der Regionalliga: Nach dem 1:0 der Stuttgarter Kickers vor 8650 Zuschauern gegen den SGV Freiberg fällt die Entscheidung um den Aufstieg in die dritte Liga am letzten Spieltag im Fernduell mit dem VfB II. Die Blauen haben es in der eigenen Hand.











Was für eine Spannung: Die Entscheidung um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga und den Aufstieg fällt erst am letzten Spieltag (18. Mai, 14 Uhr). Die Stuttgarter Kickers (63 Punkte) haben es aber in der eigenen Hand und können mit einem Sieg beim FC 08 Homburg den Sprung in die dritte Liga perfekt machen. „Wir können aus eigener Kraft Großartiges leisten, ohne irgendwo anders hinschauen zu müssen“, sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal.

Möglich macht dies der 1:0(0:0)-Sieg gegen den SGV Freiberg vor 8650 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau. Das Tor erzielte Daniel Kalajdzic (siebter Saisontreffer) nach Flanke von Sturmpartner David Braig (55.). „Die Kickers waren aggressiver, bissiger, deshalb war der Sieg für sie verdient“, sagte Freibergs Coach Roland Seitz.

Der VfB Stuttgart II (jetzt 62 Punkte) gewann bei Eintracht Frankfurt II mit 3:1. Die TSG 1899 Hoffenheim II (59 Punkte) verlor gegen den FSV Frankfurt 0:1. Der VfB II empfängt Hoffenheim II am Pfingstsamstag in Reutlingen. Der VfB II kann bei einem Patzer der Kickers in Homburg an den Blauen vorbeiziehen. Die Aufstiegschancen von Hoffenheim sind geplatzt.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Blank, Kammerbauer – Tekerci, Campagna, Kiefer, Mauersberger (66. Berisha) – Kalajdzic (75. Stojak), Braig (82. Antlitz).