Die Mannschaft der Stuttgarter Kickers kam zu Beginn der Mitgliederversammlung auf die Bühne.

Die Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers ging äußerst harmonisch über die Bühne. Zur guten Stimmung im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark passten auch einige Sprüche und amüsante Bemerkungen.















Die leidgeprüften Mitglieder der Stuttgarter Kickers genießen derzeit die Tabelle der Fußball-Oberliga. Entsprechend gelöst war die Stimmung bei der Mitgliederversammlung. Wir haben einige Aussagen von Beteiligten gesammelt.

„Wir wollen in unserem letzten Spiel 2022 am Samstag gegen Bissingen zeigen, dass alles kein Zufall ist, was wir in diesem Jahr geleistet haben.“ (Trainer Mustafa Ünal)

„Am Ende einen 100-Tore-Sturm zu haben wäre schön, aber wenn wir nur 95 schießen und aufsteigen – dann juckt das keine Sau.“ (Kapitän Kevin Dicklhuber)

„Wenn ich an Alzenau und Trier denke, muss ich sagen: Mein Bedarf an Aufstiegsspielen ist gedeckt, zumal wenn man auf der Rückfahrt noch dreimal geblitzt wird.“ (Rainer Lorz)

„Jeder einzelne, der hier oben auf der Bühne steht, kann stolz sein. Egal, ob er spielt oder nicht – am Ende steigen wir alle zusammen auf.“ (Kapitän Kevin Dicklhuber)

„Wir hoffen, dass Sie auch nach dem erhofften Aufstieg im Mai 2023 im Amt bleiben und unser Präsident bleiben werden. Wir haben noch einiges vor.“ (Aufsichtsratschef Christian Steinle an die Adresse von Rainer Lorz, worauf es lang anhaltenden Applaus der Mitglieder gab)

„Ich will vielleicht nicht von einer Renaissance sprechen, doch die Marke Kickers ist merklich aufgewertet.“ (Präsident Rainer Lorz)

„Musti, bleib doch noch zwei, drei Jahre bei uns, bevor du zu Bayern München wechselst.“ (Ehrenratsmitglied Guido Dobbratz an die Adresse von Trainer Mustafa Ünal)

„Wir haben den besten Präsidenten, den man sich vorstellen kann. Bitte stehen Sie auf. Standing ovations für unseren Präsidenten.“ (Ehrenratsmitglied Guido Dobbratz nach seiner Lobeshymne für Rainer Lorz an die Mitglieder)

„Ich genieße es, jeden Tag hier herzukommen und Trainer der Kickers sein zu dürfen.“ (Mustafa Ünal)

„Wir haben endlich wieder Könner, Kämpfer, Kameraden auf dem Platz.“ (Aufsichtsratschef Christian Steinle)

„Zwischen Stuttgart und Katar liegen 5500 Kilometer, zwischen Stuttgart und Zürich liegen 237 Kilometer – aber eigentlich liegen Welten zwischen Degerloch und diesen Orten.“ (Präsident Rainer Lorz in seiner Kritik zur Fußball-WM in Katar).

„Wir müssen keine Lobbyisten bezahlen, unser Lobbyisten sind Sie, unsere Mitglieder und Fans.“ (Präsident Rainer Lorz)

„Wenn wir genauso fokussiert bleiben, werden wir im Mai die größte Festwoche erleben seit zehn Jahren. Das wird mega.“ (Aufsichtsratschef Christian Steinle)

„Ihr habt in der vergangenen Saison 91 Punkte geholt. Es fiel uns schon schwer, diese Prämien zu zahlen, aber ihr habt es euch verdient.“ (Präsident Rainer Lorz mit einem Augenzwinkern an die Mannschaft)

„Enzo, du bist ein Stratege, ein Strippenzieher wie früher auf dem Spielfeld.“ (Präsident Rainer Lorz zu Enzo Marchese, der auf der Geschäftsstelle für Sponsoring und Marketing zuständig ist)

„Natürlich wollen wir den Vertrag mit Mustafa Ünal verlängern, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns einigen werden.“ (Rainer Lorz)

„Die Kickers sind wie eine unterbewerte Aktie. Der Einstieg war verhältnismäßig noch nie so günstig wie jetzt.“ (Christian Hutter, Präsidiumsmitglied Finanzen)