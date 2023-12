Stuttgarter Kickers: Sollten die Blauen „all-in gehen“?

1 Die Spieler der Stuttgarter Kickers hatten im bisherigen Saisonverlauf in der Regionalliga oftmals Grund zu jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

21 Spiele sind vorbei, nur noch 13 stehen aus – und die Stuttgarter Kickers haben sich eine hervorragende Ausgangsposition fürs neue Jahr erarbeitet. Sollten sie die Gunst der Stunde nutzen und die Wahrscheinlichkeit für den Aufstieg mit einem oder zwei Qualitätsspielern erhöhen?











Einer der Sätze, die Mustafa Ünal nach dem 2:1 gegen den KSV Hessen Kassel von sich gegeben hat, war: „Wir sollten nicht anfangen, uns mit Sachen zu beschäftigen, die uns bisher nicht interessiert haben.“ Was der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers zum Abschluss eines grandiosen Jahres vor allem in Richtung seiner Mannschaft sagen wollte: Bitte nutzt die Winterpause, um euch zu erholen, und nicht etwa, um zu viele Gedanken an einen Durchmarsch in die dritte Liga zu verschwenden.