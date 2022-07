So lief der Trainingsauftakt bei den Blauen

An diesem Freitag starteten die Stuttgarter Kickers mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga. Wir haben die Eindrücke vom Trainingsauftakt im ADM-Sportpark.















Erst ein Fototermin für die Neuzugänge, eine kurze Ansprache von Trainer Mustafa Ünal – dann ging es im ADM-Sportpark auch schon los mit dem ersten Training beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers. Wobei elf Stammspieler der vergangenen Saison erst an diesem Montag in die Vorbereitung einsteigen. Mit mit der Partie waren dagegen insgesamt vier Gastspieler, zwei aus der Ukraine und Polen sowie ein Duo von der TSG 1899 Hoffenheim II. Bereits an diesem Sonntag (11 Uhr/Etzwiesenstadion) bestreiten die Blauen ihr erstes Testspiel bei Ligarivale TSG Backnang.

Tor Ramon Castellucci, Maximilian Otto, David Nreca-Bisinger (Neuzugang SG Sonnenhof Großaspach).

Abwehr Malte Moos, Denis Zagaria, Niklas Kolbe, David Kammerbauer, Paul Polauke, Julian Leist, Marian Riedinger, Oguzhan Kececi (eigene U19).

Mittelfeld Luigi Campagna, Nico Blank, Lukas Kiefer (Neuzugang SSV Ulm 1846), Leon Maier (Neuzugang TSG Backnang), Ivo Colic, Markus Obernosterer, Torben Holoch (eigene U19).

Sturm Kevin Dicklhuber, David Braig, Loris Maier (Neuzugang TSG Backnang), Flamur Berisha (Neuzugang SGV Freiberg), Tyron Profis (zurück nach Ausleihe an den 1. Göppinger SV), Halim Eroglu (eigene U19).

Abgänge Thomas Bromma, Nick Rudloff (beide Ziel unbekannt), Mijo Tunjic (1. Göppinger SV), Niklas Benkeser (TSG Backnang), Mohamed Baroudi, Ruben Reisig, Lirim Hoxha (alle SGV Freiberg).

Vorbereitungfahrplan

Termine

3. Juli (11 Uhr), Testspiel: TSG Backnang – Kickers. 8. Juli (15 Uhr), Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers. 9. Juli (15.30 Uhr), Testspiel: TSV Harthausen – Kickers. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager. 16. Juli, Testspiel im Gazi-Stadion: (Uhrzeit und Gegner noch offen). 23. Juli: Erste WFV-Pokal-Runde (nicht-öffentliche Auslosung am 7. Juli, 15 Uhr). 24. Juli (Uhrzeit und Gegner offen): Testspiel. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August: Zweite WFV-Pokal-Runde. (jüf)