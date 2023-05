1 Kickers-Coach Mustafa Ünal nimmt die Pokalaufgabe bei Türkspor Neu-Ulm sehr ernst. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers können am Samstag aus eigener Kraft den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga perfekt machen. Zuvor gilt aber der volle Fokus dem WFV-Pokal-Halbfinale. Trainer Mustafa Ünal schätzt die Lage ein.















Es fehlten nur ein paar Sekunden und die Stuttgarter Kickers wären schon am Sonntag Nachmittag als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga definitiv festgestanden. Doch in der Nachspielzeit sorgte Nico Engel mit seinem zweiten Tor doch noch für den 2:1(1:1)-Sieg des Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSV Reutlingen. Wie Mustafa Ünal dies miterlebte? „Ich habe mich mit unserem nächsten Gegner beschäftigt“, sagte der Kickers-Coach am Montag. Der nächste Gegner heißt Türkspor Neu-Ulm im WFV-Pokal-Halbfinale an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/Dietrich-Lang-Sportzentrum/live auf dem WFV-YouTube-Kanal). Und den Landesliga-Tabellenzweiten schaute sich Ünal gemeinsam mit Analyst Jakob Braun am Sonntag im Punktspiel beim TSV Bernhausen an.