Stuttgarter Kickers: Sinan Tekerci geht, Samuel Unsöld kommt

1 Samuel Unsöld (li.), Sinan Tekerci: Bewegung im Kickers-Kader. Foto: IMAGO/sportworld

Die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag mit Sinan Tekerci aufgelöst, Stürmer Samuel Unsöld wird die Blauen verstärken.











Am Mittag kam der Vollzug in Sachen Sinan Tekerci. Der Offensivmann und die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 31-Jährige wird nach Informationen unserer Redaktion zu Ligarivale Eintracht Trier wechseln. Offiziell bestätigt haben die Trierer bereits den Zugang von Mittelfeldspieler Christopher Wähling (23/zuletzt TSV Steinbach Haiger). Er war im Sommer auch als Gastspieler für die Stuttgarter Kickers am Ball.